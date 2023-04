Rapporto Liverpool | Jude Bellingham pronto per il trasferimento | dopo la “decisione finale”

(Di martedì 11 aprile 2023) Breaking: L’obiettivo delha “finalmente” preso unasul suo futuro e sa quale sarà la sua prossima squadra. Il 19enne è uno dei talenti più ricercati in Europauna rapida ascesa con il Borussia Dortmund.si è trasferito in Germania dal Birmingham City nel 2020 ed è diventato uno dei centrocampisti di spicco del continente, andando agli Europei e alla Coppa del Mondo con l’Inghilterra e impressionando in Champions League. Si dice che ilvoglia disperatamente aggiungere la stella nata a Stourbridge ai propri ranghi, ma deve affrontare la dura concorrenza di Real Madrid e Manchester City per la sua firma. Jurgen Klopp è tutt’altro che l’unico allenatore che vuole...

Impressiona anche iltra gol fatti e subiti in questa stagione: in campionato sono 68 le ... la Premier League ( Aston Villa e) gli ha messo gli occhi addosso, lo stesso hanno fatto ...Ricucire iltra società e tifosi è possibile. Come Dice: "Società, tifosi e istituzioni, ... Dopo il( 1 novembre 2022) ha infilato 3 vittorie di cui una in trasferta a Bergamo. Il 4 ...... in evidenza soprattutto i Reds del, ma anche i fortissimi citizen del Manchester ... ma avremo novità a partire da luglio 2023 , quando ilcon la FIFA sarà definitivamente ...

Real Madrid, Ancelotti: "Abbiamo più pressioni rispetto al Liverpool" Sportitalia

Il Napoli tra Kim Min-Jae e il rapporto tra società e tifo: Luca Cerchione interviene in ESCLUSIVA per chiarire la situazione ...