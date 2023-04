Rapporti con Pechino, lavorare meno, vestiti usati: la settimana in Europa (Di martedì 11 aprile 2023) Il notiziario video di Arte sulla vita dei cittadini europei. In questo numero: l’Unione tenta un dialogo con la Cina. E poi: settimana lavorativa di quattro giorni, una proposta d’attualità; gli stilisti del Ghana riusano i nostri vestiti. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Il notiziario video di Arte sulla vita dei cittadini europei. In questo numero: l’Unione tenta un dialogo con la Cina. E poi:lavorativa di quattro giorni, una proposta d’attualità; gli stilisti del Ghana riusano i nostri. Leggi

