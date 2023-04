Rapine | soldi e tanta galera | vi racconto la mia vita da bandito con Vallanzasca

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) Unada. Non è il seguito della canzone di successo di Ligabue, ma l'esistenza ai confini della realtà di Tino Stefanini, 70 anni, 50 dei quali vissuti dentro e fuori le patrie galere di tutta Italia, elemento di spicco delle banda, si proprio quella del bel Renè. Stefanini adesso è in detenzione domiciliare e vive a Milano nella casa della mamma, al quinto piano di un palazzo signorile al Gallaratese. Ci riceve in pantofole, Jeans, camicia a righe bianche e blu e perenne sigaretta in bocca. «Pensi che non dovrei neanche guardarle – ci dice sorridendo – perché sono invalido al cento per cento per le tante patologie che ho e il fumo mi uccide». Breve pausa. «Ma se non mi hanno ammazzato le pallottole dei mitra, mi sa che campo ancora tanto». E mostra le cicatrici di quattro fori nell'addome e uno nel gomito ...