Ragazza disabile compie il compleanno | i compagni di classe rinunciano alla gita per presenziare alla sua festa

(Di martedì 11 aprile 2023) Ancora una volta, i ragazzi delle scuole danno una grande prova di solidarietà all’Italia. È la storia di un gruppo di ragazzi che frequenta la stadentro una scuola italiana, che ha rinunciato a unascolastica perdidi una loro compagna. I ragazzi hanno pubblicamente fatto sapere su Repubblica Roma: “Per la suanon resterà senza i suoi amici. O partiamo tutti o nessuno”. Entusiasmo nella Preside della scuola, che già pensa di premiare i ragazzi per il bellissimo gesto. Iper ildell’amicaNon importa se si ...

I ragazzi della IV C del Liceo Scientifico “Michelangelo Buonarroti” hanno rinunciato alla gita di cinque giorni in Sicilia per partecipare, invece, alla festa di compleanno della loro compagna di ...Niente gita, si va tutti alla festa di compleanno della compagna disabile. E’ il gesto di grande altruismo e sensibilità mostrato da un’intera classe di Frosinone, nel Lazio. La ragazza avrebbe ...