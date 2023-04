Raffineria Isab di Priolo, via libera del governo alla vendita da Lukoil a un fondo di Cipro. “Ma le forniture di petrolio saranno tracciate” (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo esercita il golden power sulla Isab di Priolo. Lo stabilimento sarà ceduto da Lukoil ai ciprioti di Goi Energy, come previsto dagli accordi di gennaio, ma solo a certe condizioni: la tutela occupazionale, il mantenimento dei livelli produttivi, la presenza di un depuratore per l’impianto e la tracciabilità delle forniture del petrolio trattato. Il via libera condizionato all’operazione avviene dopo una lunga istruttoria da parte del governo innanzitutto per verificare l’effettiva indipendenza – anche una volta effettuata la vendita – dal greggio russo. Le sanzioni imposte contro Mosca hanno infatti determinato la vendita dello stabilimento siciliano, che proprio ad un’azienda russa fa capo. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Ilesercita il golden power sulladi. Lo stabilimento sarà ceduto daai ciprioti di Goi Energy, come previsto dagli accordi di gennaio, ma solo a certe condizioni: la tutela occupazionale, il mantenimento dei livelli produttivi, la presenza di un depuratore per l’impianto e la tracciabilità delledeltrattato. Il viacondizionato all’operazione avviene dopo una lunga istruttoria da parte delinnanzitutto per verificare l’effettiva indipendenza – anche una volta effettuata la– dal greggio russo. Le sanzioni imposte contro Mosca hanno infatti determinato ladello stabilimento siciliano, che proprio ad un’azienda russa fa capo. Il ...

