(Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Le festivitàli sono state drammatiche sul fronte deia causa di una escalation die di soccorsi di imbarcazioni in difficoltà nelle acque del Mediterraneo. Dal venerdì Santo alla Pasquetta sono state tratte in salvo circa duemila persone, grazie ai molteplici interventi della Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo di Lampedusa e nel mar Ionio. A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800a bordo, intercettati a120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Un salvataggio reso complesso dal sovraccarico dia bordo; a coordinare le operazioni in mare è Nave Peluso con il ...

Raffica di sbarchi a Pasqua, salvati oltre 3.000 migranti AGI - Agenzia Italia

