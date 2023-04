Radio Ufficiale | “Formazione Napoli | ecco chi sceglie Spalletti”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 11 aprile 2023) Ladelcontro il Milan, secondo la, gioca Giacomo Raspadori al posto di Victor Osimhen. Ildeve fare a meno di Victor Osimhen, che non figura nemmeno tra i convocati di Milan-. Le ultime novità disulin Champions League, vengono date da Marcello Calvano diKiss Kissche dice: “Io penso che non ci saranno grandissime sorprese in attacco. Giocherà Raspadori al posto di Osimhen. Mentre in difesa mi aspetto la presenza di Olivera al posto di Mario Rui”. Il giornalista poi aggiunge: “Lasarà quella che conosciamo: modulo 4-3-3 con Meret in porta, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Centrocampo quello solito ...