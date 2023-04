Raccolta differenziata, una gara sulla carta: in palio buoni spesa (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un balzo in avanti nella percentuale di Raccolta differenziata della carta ha convinto il Comieco, il consorzio che si occupa del riciclo di carta, a scegliere la città di Salerno per lanciare la prima tappa di ”carta al tesoro”, la quarta edizione dell’iniziativa per informare e sensibilizzare i cittadini sul valore del riciclo di carta e cartone. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Salerno Pulita, presentato questa mattina al Comune di Salerno, è per sabato 15 aprile sul lungomare all’altezza della spiaggia di Santa Teresa a partire dalle 9:30. L’iniziativa si inserisce all’interno della Paper Week di Comieco, settimana di formazione proprio sul riciclo della carta e prevede l’assegnazione attraverso la risposta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un balzo in avanti nella percentuale didellaha convinto il Comieco, il consorzio che si occupa del riciclo di, a scegliere la città di Salerno per lanciare la prima tappa di ”al tesoro”, la quarta edizione dell’iniziativa per informare e sensibilizzare i cittadini sul valore del riciclo die cartone. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Salerno Pulita, presentato questa mattina al Comune di Salerno, è per sabato 15 aprile sul lungomare all’altezza della spiaggia di Santa Teresa a partire dalle 9:30. L’iniziativa si inserisce all’interno della Paper Week di Comieco, settimana di formazione proprio sul riciclo dellae prevede l’assegnazione attraverso la risposta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EasyInve : Mappa della percentuale di raccolta differenziata nelle province italiane. Anche su questo capitolo i ritardi del P… - ComuneDonori : Comunicazione del 11/4/2023 - Percentuali della raccolta differenziata anno 2022 - Uilscuolact : ???? Autonomia differenziata ?? FIRMA ANCHE TU! ??Il link per la raccolta firme - 4n1mo51t1som1n4 : @Lore_QX No, figurati. Sarà perché vivo in un’oasi felice, vedi Sardegna 2`regione Italiana per % raccolta differen… - Paolo_one : @raffaellapaita Che vergogna! Tocca ad altri smaltire la spazzatura dei sporcaccioni Romani che non sono nemmeno ca… -