“Questo è per Gemma”. UeD, prima la sorpresa poi la doccia gelata: Galgani ancora umiliata (Di martedì 11 aprile 2023) Uomini e Donne, Gemma Galgani sembra presa da un nuovo cavaliere; una notizia che ha immediatamente scatenato la reazione di Tina Cipollari con la quale non corre certo buon sangue. L’avvicinamento di Gemma al cavaliere arriva in una giornata molto particolare per il dating con Armando Incarnato che minaccia di lasciare lo studio e Gianni Sperti che lo accusa. Nella puntata di oggi perfino Maria De Filippi ha faticato a tenere a bada gli animi. Per capire la situazione, e il livello di tensione, basta dare uno sguardo alle frasi che Gianni Sperti ha pronunciato davanti a tutto lo studio. ““Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanze. Dove non arrivo io, arrivi tu. Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto. Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Uomini e Donne,sembra presa da un nuovo cavaliere; una notizia che ha immediatamente scatenato la reazione di Tina Cipollari con la quale non corre certo buon sangue. L’avvicinamento dial cavaliere arriva in una giornata molto particolare per il dating con Armando Incarnato che minaccia di lasciare lo studio e Gianni Sperti che lo accusa. Nella puntata di oggi perfino Maria De Filippi ha faticato a tenere a bada gli animi. Per capire la situazione, e il livello di tensione, basta dare uno sguardo alle frasi che Gianni Sperti ha pronunciato davanti a tutto lo studio. ““Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanze. Dove non arrivo io, arrivi tu. Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto. Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare ...

