Questa non è una chiesa «del patriarcato di Mosca» bruciata in Ucraina (Di martedì 11 aprile 2023) Il 6 aprile 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un edificio bruciare, mentre alcune persone assistono alla scena. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, che dice tra le altre cose: «Nel villaggio di Novopoltavka (regione di Mykolaiv), sostenitori radicali della chiesa Ucraina hanno bruciato la chiesa del patriarcato di Mosca». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato registrato ad aprile 2023 nell’oblast di Mykolaïv, in Ucraina. La clip oggetto di analisi è stata pubblicata originariamente su YouTube a gennaio 2013 accompagnata da una didascalia in russo dove si legge che la scena mostra una chiesa in fiamme a Ilyinka, un villaggio nella regione ... Leggi su facta.news (Di martedì 11 aprile 2023) Il 6 aprile 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un edificio bruciare, mentre alcune persone assistono alla scena. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, che dice tra le altre cose: «Nel villaggio di Novopoltavka (regione di Mykolaiv), sostenitori radicali dellahanno bruciato ladeldi». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato registrato ad aprile 2023 nell’oblast di Mykolaïv, in. La clip oggetto di analisi è stata pubblicata originariamente su YouTube a gennaio 2013 accompagnata da una didascalia in russo dove si legge che la scena mostra unain fiamme a Ilyinka, un villaggio nella regione ...

