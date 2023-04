Quattro matrimoni 2023 di Costantino Della Gherardesca in chiaro su TV8: anticipazioni stasera (Di martedì 11 aprile 2023) È arrivato alla sesta stagione ‘Quattro matrimoni’, il programma con il conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico Costantino Della Gerardesca, ma con una grande novità: sarà visibile in chiaro. Per la prima volta, infatti, il programma andrà in onda su TV8, a partire da stasera, martedì 11 aprile, alle 21 e 30. Quattro spose pronte a sfidarsi nel giorno più importante Della loro vita Tornano i fiori d’arancio per Quattro spose pronte a sfidarsi a suon di abito bianco e confetti, sotto la supervisione di un maestro di cerimonia. Una gara che le sposine, pronte per il fatidico ‘sì’ disputeranno proprio nel giorno più importante Della loro vita. Ciascuna delle concorrenti sarà ospite al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) È arrivato alla sesta stagione ‘’, il programma con il conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonicoGerardesca, ma con una grande novità: sarà visibile in. Per la prima volta, infatti, il programma andrà in onda su TV8, a partire da, martedì 11 aprile, alle 21 e 30.spose pronte a sfidarsi nel giorno più importanteloro vita Tornano i fiori d’arancio perspose pronte a sfidarsi a suon di abito bianco e confetti, sotto la supervisione di un maestro di cerimonia. Una gara che le sposine, pronte per il fatidico ‘sì’ disputeranno proprio nel giorno più importanteloro vita. Ciascuna delle concorrenti sarà ospite al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Quattro matrimoni 2023 di Costantino Della Gherardesca in chiaro su TV8: anticipazioni stasera - ReignOfTheSerie : Da questa sera, ed ogni martedì alle ore 21.30, andrà in onda su @TV8it la sesta stagione di Quattro matrimoni con… - infoitcultura : Via all’ultima stagione di Quattro Matrimoni con Costantino Della Gherardesca - tuttopuntotv : Via all’ultima stagione di Quattro Matrimoni con Costantino Della Gherardesca #QuattroMatrimoni… - SMSNEWSOFFICIAL : QUATTRO MATRIMONI con Costantino Della Gherardesca, la nuova stagione per la prima volta in chiaro su TV8 dall’11 a… -