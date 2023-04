Quanto è difficile per una donna essere accolta e sostenuta se dice no alla maternità (Di martedì 11 aprile 2023) Il giorno di Pasqua, una donna ha posto un neonato nella Culla per la Vita del Policlinico di Milano insieme ad una lettera nella quale spiegava che non voleva tenere il bambino, la sua scelta è diventata pubblica ed è stata investita da una pioggia di giudizi, appelli ad un ripensamento, dichiarazioni di sensi di colpa in un vortice di incontinenza collettiva e di reazioni di pancia prive di rispetto, empatia, delicatezza per una scelta intima che avrebbe dovuto essere protetta dal silenzio, garantendo in modo assoluto la privacy. Ma nulla è stato protetto, nemmeno il buon senso. Sui quotidiani sono stati riportati dettagli che potrebbero rendere riconoscibile la donna e quell’anonimato al quale aveva diritto rischia di cadere sotto i colpi del tam tam mediatico a cui è seguito quello sui social con gli sproloqui e i commenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Il giorno di Pasqua, unaha posto un neonato nella Culla per la Vita del Policlinico di Milano insieme ad una lettera nella quale spiegava che non voleva tenere il bambino, la sua scelta è diventata pubblica ed è stata investita da una pioggia di giudizi, appelli ad un ripensamento, dichiarazioni di sensi di colpa in un vortice di incontinenza collettiva e di reazioni di pancia prive di rispetto, empatia, delicatezza per una scelta intima che avrebbe dovutoprotetta dal silenzio, garantendo in modo assoluto la privacy. Ma nulla è stato protetto, nemmeno il buon senso. Sui quotidiani sono stati riportati dettagli che potrebbero rendere riconoscibile lae quell’anonimato al quale aveva diritto rischia di cadere sotto i colpi del tam tam mediatico a cui è seguito quello sui social con gli sproloqui e i commenti ...

