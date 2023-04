Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego? Le proiezioni di classifica a Montecarlo (Di martedì 11 aprile 2023) Il torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 di tennis ha visto la vittoria al primo turno di Lorenzo Sonego: l’azzurro battendo il transalpino Ugo Humbert ha incamerato 35 punti (per 45 totali) e si è portato nel ranking virtuale al 45° posto, stesso piazzamento ottenuto in quello ufficiale rilasciato lunedì 10 aprile. L’italiano in classifica si riporta a quota 915, ma vincendo domani ai sedicesimi contro il russo Daniil Medvedev potrebbe salire a quota 960, issandosi al 42° posto virtuale. Passando ai quarti, poi, Sonego balzerebbe a 1050, in 36ma piazza virtuale. L’approdo in semifinale varrebbe quota 1230 ed il 30° posto virtuale, mentre il passaggio in finale porterebbe l’azzurro a 1470, al 24° posto virtuale, infine la vittoria del torneo varrebbe il 21° posto virtuale a quota 1870. ATP ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Il torneo ATP Masters 10002023 di tennis ha visto la vittoria al primo turno di: l’azzurro battendo il transalpino Ugo Humbert ha incamerato 35 punti (per 45 totali) e si è portato nel ranking virtuale al 45° posto, stesso piazzamento ottenuto in quello ufficiale rilasciato lunedì 10 aprile. L’italiano insi riporta a quota 915, ma vincendo domani ai sedicesimi contro il russo Daniil Medvedev potrebbe salire a quota 960, issandosi al 42° posto virtuale. Passando ai quarti, poi,balzerebbe a 1050, in 36ma piazza virtuale. L’approdo in semifinale varrebbe quota 1230 ed il 30° posto virtuale, mentre il passaggio in finale porterebbe l’azzurro a 1470, al 24° posto virtuale, infine la vittoria del torneo varrebbe il 21° posto virtuale a quota 1870. ATP ...

