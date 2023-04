Quando si gioca il ritorno Inter-Juventus di Coppa Italia? Data, orario e diretta tv (Di martedì 11 aprile 2023) Alle 21:00 di mercoledì 26 aprile l’Inter sfiderà la Juventus in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. Dopo l’anData del 4 aprile, le due squadre daranno vita ad un derby d’Italia da brividi per assegnare il pass per la finalissima. La partita è in programma a San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Quale risultato? Scopriamolo insieme. La Juventus ha sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21) e i nerazzurri ora vogliono cambiare la storia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Alle 21:00 di mercoledì 26 aprile l’sfiderà lain occasione della semifinale didi2022/2023. Dopo l’andel 4 aprile, le due squadre daranno vita ad un derby d’da brividi per assegnare il pass per la finalissima. La partita è in programma a San Siro. La partita potrà essere seguita inesclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Quale risultato? Scopriamolo insieme. Laha sempre superato il turno nelle cinque semifinali didisputate contro l’(nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21) e i nerazzurri ora vogliono cambiare la storia. SportFace.

