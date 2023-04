Quando riprende Viva Rai 2 dopo Pasqua, Fiorello sospeso dal 10 aprile 2023 (Di martedì 11 aprile 2023) Quando riprende Viva Rai 2 dopo Pasqua dopo una programmazione ininterrotta, che ha compreso anche lo speciale notturno di Sanremo, Fiorello si prende ufficialmente una pausa da “VivaRai2”. Il morning show è sempre più in crescita e nell’ultimo mese ha sfiorato la cifra del 20% di share superando la soglia di un milione di telespettatori. Risultati record considerando la fascia oraria molto difficile, dalle ore 7.15 alle ore 08.00. Ogni mattina un allegro risveglio con le notizie lette in chiave ironica dal trio Fiorello-Biggio-Casciari in compagnia di tantissimi volti noti dello spettacolo. Dal 10 aprile 2023, Fiorello si ferma. Quando ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 11 aprile 2023)Rai 2una programmazione ininterrotta, che ha compreso anche lo speciale notturno di Sanremo,si prende ufficialmente una pausa da “Rai2”. Il morning show è sempre più in crescita e nell’ultimo mese ha sfiorato la cifra del 20% di share superando la soglia di un milione di telespettatori. Risultati record considerando la fascia oraria molto difficile, dalle ore 7.15 alle ore 08.00. Ogni mattina un allegro risveglio con le notizie lette in chiave ironica dal trio-Biggio-Casciari in compagnia di tantissimi volti noti dello spettacolo. Dal 10si ferma....

