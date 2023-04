Quando Berlusconi disinnescò la mina leghista della secessione Scrive De Tomaso

(Di martedì 11 aprile 2023) L’Italia degli ultimi 30 anni si è divisa traani e antiani. Nessun leader politico è stato divisivo e controverso quanto e come il sire di Arcore. Il che non ha facilitato un’interpretazione condivisa del fenomenoano elunga stagione che ne è scaturita. Ma c’è un effetto delsmo che potrebbe essere accettato e fatto proprio a destra e a manca. Riguarda i primi passi di Forza Italia e i rivolgimenti generati dalla creatura politica del Cavaliere. In breve: senza la novità del partitoano, la Lega di Umberto Bossi, che era Lega Nord, non avrebbe rinunciato al traguardo, dell’indipendenza padana, e per l’unità del Belpaese sarebbero stati guai seri. L’ingresso nell’agone politico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chattie00 : @OrNella645587 Un cosentino che vota lega ed è fan di Berlusconi.. A quando Cosenza deciderà di togliergli la residenza? - Bouvet_Nemo : @HoaraBorselli E quando Berlusconi si faceva succhiare il cazzo a pagamento da minorenni, tu cosa provavi? P.S. Ri… - pirata_21 : #Berlusconi per la prima volta si è seduto. Da quando #Meloni gli ha tolto la leadership. - jery733 : @LucaHoganC @supersonico1986 Uno che afferma che Cardinale guarda più partite di Berlusconi quando era presidente… - castorino1976 : @mariogiordano5 Ma i documenti esclusivi di Berlusconi, che abusando della sua posizione faceva scarcerare una sua… -

... il discorso si fa interessante L'altro passaggio importante nella nostra storia è statonel ...non concepiva un partito strutturato, organizzato, democratico e Fini aveva rinunciato a ...La riflessione sul dopo Forza Italia 'in realta' va avanti da un po', a prescindere lo stato di salute di Silvio. Lui stesso ne aveva coscienzaha lanciato l'idea del Partito repubblicano'. Lo dice, in un'intervista a Repubblica, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. Per il quale 'l'area ......stampella "moderata" che fa capo a Forza Italia rischia di scomparire (auguri a Silvio), ... Compito dell'opposizione è quello di trovarsi prontale contraddizioni a destra imploderanno.

Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: la ... Fanpage.it

AGI - Un’altra notte trascorsa “tranquilla” per Silvio Berlusconi che da mercoledì scorso si trova ... seppure in un quadro clinico che resta “difficile”, c'è quanto trapelato da fonti sentite ...La decisione per l’Isola dei Famosi Per quanto concerne l’Isola dei Famosi, reality tutto dedicato alla sopravvivenza in onda dal 17 aprile 2023 con la conduzione di Ilary Blasi, Pier Silvio ...