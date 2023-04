Qatargate | scarcerato anche l’eurodeputato belga Marc Tarabella | rimarrà in libertà vigilata con braccialetto elettronico

(Di martedì 11 aprile 2023) Ad appena cinque giorni di distanza dalla scarcerazione dell’ex eurodeputato di Articolo 1, Antonio Panzeri, il Tribunale di Bruxelles ha deciso di concedere laconal membro del Parlamento Ueche secondo chi indaga è coinvolto nel giro di mazzette pagate da Marocco e Qatar a membri delle istituzioni europee per influenzarne le decisioni. A dare notizia della decisione dei giudici è stato l’avvocato del politico, Maxim Toeller, secondo il quale il suo assistito, in prigione dal 10 febbraio scorso, dopo essergli stata revocata l’immunità, dovrebbe esserenelle prossime ore. Il legale ha ricordato che l’europarlamentare “si è sempre detto innocente ed ...

