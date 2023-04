Qatargate | nuovo rinvio al 2 maggio | si allungano i tempi per l’estradizione di Cozzolino

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRichiesta di estradizione dell’europarlamentare Andreaal 2per la decisione. “Sono state accolte tutte le nostre richieste” spiegano i legali del politico, Federico Conte e Dezio Ferraro, fuori all’aula della sezione misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli (presidente Maria Rosa Caturano, giudici a latere Furio Cioffi e Gabriella Gallucci). Dunque, siper, indagato nell’inchiesta belga. Dagli inquirenti non sarebbero finora giunte le risposte sui quesiti posti dal tribunale italiano.La Corte d’Appello chiede alla procura di Bruxelles una relazione dettagliata sul carcere belga dove sarebbe collocato l’esponente del Pd, sofferente per ...

Le sue parole sono state ritenute attendibili. Anche per questo, quattro mesi dopo l’arresto e a una manciata di giorni da Pasqua, Pier Antonio Panzeri torna a casa sotto sorveglianza elettronica. Il ...Antonio Panzeri è uscito dal carcere per andare agli arresti domiciliari. Era stato arrestato lo scorso 9 dicembre. Gli inquirenti lo considerano figura chiave del Qatargate.