Qatargate | legali Cozzolino | ' accolta linea difesa | chiarimenti su mandato arresto'

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "I giudici dell'ottava sezione della Corte di Appello di Napoli, con competenza e sensibilità giuridica, hanno accolto le richieste istruttorie dellaavanzate nella scorsa udienza, sulle quali si erano riservati, per avanzare alla Procura federale belga richieste disul momento genetico e sulle specifiche esigenze investigative che hanno portato all'adozione deldieuropeo, di cui sin dall'inizio abbiamo denunciato l'illegittimità e la sproporzione". Lo dicono gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro,dell'eurodeputato Andrea. "E per chiedere, ancora una volta, vista la vaghezza della prima risposta, rassicurazioni sulle capacità delle carceri belga di garantire e tutelare il diritto alla salute di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Qatargate, legali Cozzolino: accolta linea della difesa - -

In particolare, sono state accolte le richieste deidi Cozzolino di una relazione sul carcere belga in cui sarebbe eventualmente detenuto Cozzolino, anche alla luce dei suoi problemi di salute,...... indagato nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto. Si tratta della quarta volta che i ...sono terminate con un rinvio con l'accoglimento delle richieste di integrazione presentate dai......nomi dei politici coinvolti nella vicenda ormai nota all'opinione pubblica con il nome di... Anche Kaili, detenuta nel carcere di Haren dal 9 dicembre scorso, attraverso i suoiha ...

Qatargate, legali Cozzolino: accolta linea della difesa Agenparl

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "I giudici dell’ottava sezione della Corte di Appello di Napoli, con competenza e sensibilità giuridica, hanno accolto le richieste istruttorie della difesa avanzate nella ...All'esame le eccezioni preliminari presentate dai difensori per «Qatargate: Cozzolino in aula per udienza» delle 11.12, la Corte ...