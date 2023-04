Qatargate, estradizione di Cozzolino in Belgio: nuovo rinvio. La difesa: Richieste accolte. Accuse generiche (Di martedì 11 aprile 2023) nuovo rinvio – è il quarto – da parte della sezione misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli, in relazione alla richiesta di “consegna” dell’europarlamentare Andrea Cozzolino, indagato dalla procura federale belga nell’ambito del cosiddetto “Qatargate”. La Corte, che è stata due ore in camera di consiglio, ha accolto le Richieste dei legali di Cozzolino – avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro – rinviando al 2 maggio, con l’obiettivo di avere maggiori informazioni dall’autorità giudiziaria belga circa la situazione carceraria che Cozzolino si troverà eventualmente ad affrontare in Belgio (l’europarlamentare soffre di patologie cardiache), ma anche e soprattutto sul fondamento delle Accuse della Procura federale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023)– è il quarto – da parte della sezione misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli, in relazione alla richiesta di “consegna” dell’europarlamentare Andrea, indagato dalla procura federale belga nell’ambito del cosiddetto “”. La Corte, che è stata due ore in camera di consiglio, ha accolto ledei legali di– avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro – rinviando al 2 maggio, con l’obiettivo di avere maggiori informazioni dall’autorità giudiziaria belga circa la situazione carceraria chesi troverà eventualmente ad affrontare in(l’europarlamentare soffre di patologie cardiache), ma anche e soprattutto sul fondamento delledella Procura federale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teleischia : QATARGATE. COZZOLINO: RICHIESTA ESTRADIZIONE, SI DECIDE IL 2 MAGGIO - donyp00288476 : RT @EsteriLega: QATARGATE: COZZOLINO IN AULA PER UDIENZA ESTRADIZIONE - iISud24 : Qatargate, estradizione di Cozzolino: udienza ancora rinviata #11aprile #qatargate #cozzolino #napoli #attualità - DanicWasTaken : RT @EsteriLega: QATARGATE: COZZOLINO IN AULA PER UDIENZA ESTRADIZIONE - EsteriLega : QATARGATE: COZZOLINO IN AULA PER UDIENZA ESTRADIZIONE -

Qatargate, estradizione di Cozzolino: nuovo rinvio Cozzolino, dopo aver trascorso in carcere la notte tra il 10 e l'11 febbraio, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della pronuncia dei magistrati italiani sull'estradizione. Qatargate, la difesa: "Il Belgio vuole far crollare Cozzolino" Oggi alla Corte di Appello nuova udienza per l'europarlamentare Si decide sull'estradizione chiesta dalle autorità di ... Qatargate: avvocato di Cozzolino, solleveremo incostituzionalità ... indagato dalla procura federale belga nell'ambito del cosiddetto "Qatargate". Stamattina la ...a latere Furio Cioffi e Gabriella Gallucci) è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione (... Cozzolino, dopo aver trascorso in carcere la notte tra il 10 e l'11 febbraio, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della pronuncia dei magistrati italiani sull'Oggi alla Corte di Appello nuova udienza per l'europarlamentare Si decide sull'chiesta dalle autorità di ...... indagato dalla procura federale belga nell'ambito del cosiddetto "". Stamattina la ...a latere Furio Cioffi e Gabriella Gallucci) è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di(... Qatargate, estradizione Cozzolino: decisione rinviata al 2 maggio Videoinformazioni QATARGATE. COZZOLINO: RICHIESTA ESTRADIZIONE, SI DECIDE IL 2 MAGGIO indagato dalla procura federale belga nell’ambito del cosiddetto “Qatargate”. La Corte, che è stata due ore in camera di consiglio, ha accolto le richieste dei legali di Cozzolino – avvocati Federico ... Qatargate, ancora rinviata l’udienza per l’estradizione di Cozzolino indagato dalla procura federale belga nell’ambito del cosiddetto «Qatargate». La Corte, che è stata due ore in camera di consiglio, ha accolto le richieste dei legali di Cozzolino – avvocati Federico ... indagato dalla procura federale belga nell’ambito del cosiddetto “Qatargate”. La Corte, che è stata due ore in camera di consiglio, ha accolto le richieste dei legali di Cozzolino – avvocati Federico ...indagato dalla procura federale belga nell’ambito del cosiddetto «Qatargate». La Corte, che è stata due ore in camera di consiglio, ha accolto le richieste dei legali di Cozzolino – avvocati Federico ...