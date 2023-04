Putin, missili termobarici in prima linea per l'offensiva decisiva: lo Zar schiera i lanciarazzi TOS-1A (Di martedì 11 aprile 2023) Stroncare la resistenza ucraina prima che l'esercito di Kiev riesca a organizzare l'attesa controffensiva d'estate. Il piano di Vladimir Putin è stato chiaro sin da quando sono... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 aprile 2023) Stroncare la resistenza ucrainache l'esercito di Kiev riesca a organizzare l'attesa contrd'estate. Il piano di Vladimirè stato chiaro sin da quando sono...

