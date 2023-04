Putin, il piano segreto dell'Egitto per produrre 40.000 razzi Sakr 45 per la Russia: la scoperta nelle carte rubate agli Usa (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani, ha recentemente ordinato ai... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani, ha recentemente ordinato ai...

