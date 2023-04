Putin cerca soldati | Kiev vuole la Crimea Ecco gli obiettivi di primavera

Leggi su panorama

(Di martedì 11 aprile 2023) Il governo russo ha lanciato una campagna mediatica nel tentativo di convincere i suoi cittadini ad arruolarsi. Lo riporta il Centri studi strategici inglese Rusi, quindi un organo di parte, ma diversi siti di informazione militare lo confermano. Nel settembre 2022, nonostante l'inizio della cosiddetta "coscrizione militare parziale", che rifletteva il fallimento del piano iniziale del presidente Vladimirper una rapida e facile conquista dell'Ucraina, i russi non hanno raggiunto le 300.000 reclute previste e dunque il governo ha avviato una campagna per convincere gli uomini a combattere. Sulle piattaforme dei social media russi, ma anche su canali come Yandex e YouTube, sono comparse pubblicità che spiegavano i vantaggi della partecipazione alla guerra in Ucraina, e anche il Gruppo Wagner sembra essere attivamente impegnato nel reclutamento, poiché produce spot ...