Puritano e Brusco ripartono dal “Rock ‘n roll”

(Di martedì 11 aprile 2023) ROMA – Con il nuovo singolo "Rock 'n roll" Puritano continua il suo percorso di avvicinamento all'imminente album, e come sempre lo fa sopra le righe. Questa volta sale a bordo il noto cantante romano Brusco, che con Puritano non solo condivide la label Mitraglia Rec. ma anche una sana e prolifica voglia di ribaltare sonorità e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

