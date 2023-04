Pulire le testine della Stampante per ottenere stampe perfette

Leggi su navigaweb

(Di martedì 11 aprile 2023) Quando cambiamo le cartucce alla nostraspesso si presentano delle striature o delle zone in cui manca del tutto la stampa; questo tipo di problemi rappresentano un chiaro segnale di testina di stampa sporca, problema molto più comune di quel che si pensa e che, nella maggior parte dei casi, non permette alladi sprigionare il pieno potenziale. Nella guida che segue vi mostreremo la migliore procedura perlee tornare ad avere delle, utilizzando il tool di pulizia integrato all'interno del sistema operativo (Windows o Mac) o, in alternativa, utilizzando i tool e le procedure di pulizia forniti dal produttorein uso in quel ...