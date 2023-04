Pubblica Amministrazione Battipaglia: attivato lo Sportello Smart (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – attivato da pochi giorni ufficialmente lo Sportello Smart al Comune di Battipaglia. Si tratta di un’iniziativa innovativa rivolta all’intera cittadinanza, presentata dalla sindaca del comune cilentano Cecilia Francese, della vice sindaca Gabriella Catarozzo, dell’assessore all’ambiente Vincenzo Chiera e di Aurelio Voccia, amministratore delegato dell’Archivia Solution, piattaforma tecnica che ha fornito il servizio. Lo Sportello Smart rappresenta un modo intelligente per rendere più fruibili i servizi comunali e avvicinarsi alle esigenze dei cittadini. Grazie a questo servizio, i cittadini avranno la possibilità di risparmiare tempo e di evitare spostamenti inutili, potendo gestire le loro pratiche comodamente da casa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –da pochi giorni ufficialmente loal Comune di. Si tratta di un’iniziativa innovativa rivolta all’intera cittadinanza, presentata dalla sindaca del comune cilentano Cecilia Francese, della vice sindaca Gabriella Catarozzo, dell’assessore all’ambiente Vincenzo Chiera e di Aurelio Voccia, amministratore delegato dell’Archivia Solution, piattaforma tecnica che ha fornito il servizio. Lorappresenta un modo intelligente per rendere più fruibili i servizi comunali e avvicinarsi alle esigenze dei cittadini. Grazie a questo servizio, i cittadini avranno la possibilità di risparmiare tempo e di evitare spostamenti inutili, potendo gestire le loro pratiche comodamente da casa ...

