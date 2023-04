Prossimo turno Serie A 2022/23 (Di martedì 11 aprile 2023) : date e partite in programma La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la 30ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2022/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del Prossimo turno del torneo. 30ª Giornata (14-17 aprile 2023) Venerdì 14 aprile Ore 18.30, CREMONESE-EMPOLI (DAZN)Ore 20.45, SPEZIA-LAZIO (DAZN/SKY) Sabato 15 aprile Ore 15.00, BOLOGNA-MILAN (DAZN)Ore 18.00, NAPOLI-VERONA (DAZN)Ore 20.45, INTER-MONZA (DAZN/SKY) Domenica 16 aprile Ore 12.30, LECCE-SAMPDORIA (DAZN/SKY)Ore 15.00, TORINO-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, ROMA-UDINESE (DAZN) Lunedì 17 aprile Ore 20.45, FIORENTINA-ATALANTA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 30ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 30ª Giornata (14-17 aprile 2023) Venerdì 14 aprile Ore 18.30, CREMONESE-EMPOLI (DAZN)Ore 20.45, SPEZIA-LAZIO (DAZN/SKY) Sabato 15 aprile Ore 15.00, BOLOGNA-MILAN (DAZN)Ore 18.00, NAPOLI-VERONA (DAZN)Ore 20.45, INTER-MONZA (DAZN/SKY) Domenica 16 aprile Ore 12.30, LECCE-SAMPDORIA (DAZN/SKY)Ore 15.00, TORINO-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, ROMA-UDINESE (DAZN) Lunedì 17 aprile Ore 20.45, FIORENTINA-ATALANTA ...

A Montecarlo Sonego vince la battaglia con Humbert. Ora lo aspetta Medvedev Ora viene il difficile, però: al prossimo turno ad aspettare l'azzurro c'è Daniil Medvedev, numero 4 del mondo, l'uomo più in forma del momento. Fra i due c'è un solo precedente, vinto da Medevdev ... ATP Montecarlo: Sonego batte in rimonta Humbert dopo un terzo set al cardiopalma Dopo tre ore di maratona e un medical time out nel terzo set Lorenzo Sonego trionfa contro Ugo Humbert salvando quattro match point. Al prossimo turno Daniil Medvedev L. Sonego b. [Q] U. Humbert 3 - 6 7 - 5 - 7 - 5 Lorenzo Sonego ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per partecipare al Monte - Carlo Rolex Masters, adesso si ... Batosta UFFICIALE alla vigilia di Milan - Napoli: salta andata e ritorno ... 2023 Poi è il turno del 'Cholito' Simeone, out anche lui. Spalletti e Pioli (LaPresse) - ... A meno di un clamoroso recupero, Simeone salterà anche il match di ritorno in programma martedì prossimo. Al '... Ora viene il difficile, però: alad aspettare l'azzurro c'è Daniil Medvedev, numero 4 del mondo, l'uomo più in forma del momento. Fra i due c'è un solo precedente, vinto da Medevdev ...Dopo tre ore di maratona e un medical time out nel terzo set Lorenzo Sonego trionfa contro Ugo Humbert salvando quattro match point. AlDaniil Medvedev L. Sonego b. [Q] U. Humbert 3 - 6 7 - 5 - 7 - 5 Lorenzo Sonego ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per partecipare al Monte - Carlo Rolex Masters, adesso si ...... 2023 Poi è ildel 'Cholito' Simeone, out anche lui. Spalletti e Pioli (LaPresse) - ... A meno di un clamoroso recupero, Simeone salterà anche il match di ritorno in programma martedì. Al '... Serie A, il calendario del prossimo turno Sky Sport Elezioni Fiumicino 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste Anche a Fiumicino dunque elettori chiamati alle urne il 14 e 15 maggio prossimi per rinnovare il Consiglio Comunale ... di primo cittadino dovesse aggiudicarsi la vittoria al primo turno sarà ... Ascoli, squalificato per un turno Caligara Nel Sudtirol, prossimo avversario dell’Ascoli, non ci sarà il centrocampista Marco Pompetti, espulso ieri a una manciata di minuti dalla fine della sfida contro il Bari. Anche a Fiumicino dunque elettori chiamati alle urne il 14 e 15 maggio prossimi per rinnovare il Consiglio Comunale ... di primo cittadino dovesse aggiudicarsi la vittoria al primo turno sarà ...Nel Sudtirol, prossimo avversario dell’Ascoli, non ci sarà il centrocampista Marco Pompetti, espulso ieri a una manciata di minuti dalla fine della sfida contro il Bari.