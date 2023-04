Pronostici quarti di finale Coppe Europee (Di martedì 11 aprile 2023) Un’importante e avvincente immersione nelle Coppe Europee attende nuovamente le big di Serie A. I Pronostici di Superscommesse non possono non partire dal quarto di finale di Champions League tutto italiano di tra Milan e Napoli: il 4 a 0 subito dai partenopei contro i rossoneri in campionato può condizionare l’approccio al match? Milan-Napoli: Multigol 1-2 ospite Milan e Napoli si incontrano nuovamente, questa volta nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli vuole rifarsi dopo il pesante 4 a 0 subito al Maradona contro la squadra di Pioli e sogna, dopo la storica qualificazione ai quarti, di giocare la semifinale. Il pronostico di Superscommesse è l’esito Multigol 1-2 ospite, uscito in 4 delle ultime 5 gare ufficiali in ... Leggi su seriea24 (Di martedì 11 aprile 2023) Un’importante e avvincente immersione nelleattende nuovamente le big di Serie A. Idi Superscommesse non possono non partire dal quarto didi Champions League tutto italiano di tra Milan e Napoli: il 4 a 0 subito dai partenopei contro i rossoneri in campionato può condizionare l’approccio al match? Milan-Napoli: Multigol 1-2 ospite Milan e Napoli si incontrano nuovamente, questa volta nel match d’andata deididi Champions League. Il Napoli vuole rifarsi dopo il pesante 4 a 0 subito al Maradona contro la squadra di Pioli e sogna, dopo la storica qualificazione ai, di giocare la semi. Il pronostico di Superscommesse è l’esito Multigol 1-2 ospite, uscito in 4 delle ultime 5 gare ufficiali in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BetItaliaWeb : ??????Pronostico Juventus-Sporting Lisbona, andata quarti di finale Europa League del 13/04/2023 - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Quote #MilanNapoli: chi è la favorita in @ChampionsLeague? I pronostici - #UCL #ChampionsLeague @acmilan #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : Quote #MilanNapoli: chi è la favorita in @ChampionsLeague? I pronostici - #UCL #ChampionsLeague @acmilan #ACMilan… - sportli26181512 : Juventus-Sporting, bianconeri favoriti. Ma stavolta il clean sheet è più difficile - farantube : ?Nuovo Video su Youtube ? Pronostici Champions League ? Quarti di Finale: Pronostico Benfinca VS Inter ?? -