programmi tv 11 aprile, La casa dei libri: trama, cast e recensione (Di martedì 11 aprile 2023) Tra i programmi tv di stasera 11 aprile spicca il film “La casa dei libri”, in onda su Rai 5 a partire dalle 21:15. “La casa dei libri” (The Bookshop) è un film drammatico del 2017 diretto da Isabel Coixet, basato sul romanzo omonimo di Penelope Fitzgerald. Ambientato nella cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra, negli anni ’50, il film racconta la storia di una vedova di nome Florence Green, interpretata da Emily Mortimer, che decide di aprire una libreria indipendente nella città, che sembra essere in disperato bisogno di una cultura che la faccia risvegliare dal torpore. Florence incontra l’opposizione della signora Gamart (Patricia Clarkson), una donna potente e influente della città, che vuole utilizzare lo spazio in cui Florence vuole aprire la sua ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 11 aprile 2023) Tra itv di stasera 11spicca il film “Ladei”, in onda su Rai 5 a partire dalle 21:15. “Ladei” (The Bookshop) è un film drammatico del 2017 diretto da Isabel Coixet, basato sul romanzo omonimo di Penelope Fitzgerald. Ambientato nella cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra, negli anni ’50, il film racconta la storia di una vedova di nome Florence Green, interpretata da Emily Mortimer, che decide di aprire una libreria indipendente nella città, che sembra essere in disperato bisogno di una cultura che la faccia risvegliare dal torpore. Florence incontra l’opposizione della signora Gamart (Patricia Clarkson), una donna potente e influente della città, che vuole utilizzare lo spazio in cui Florence vuole aprire la sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Ad aprile 2020 eravamo in pieno lockdown. Ma è stata una catastrofe imprevedibile o abbiamo agevolato il Covid19 ne… - RaiPlay : È una semplice mattina di aprile, @sonolamadame1 e @goggiasofia stanno cantando 'Il valzer del moscerino' con… - marcoranieri72 : RT @reportrai3: Ad aprile 2020 eravamo in pieno lockdown. Ma è stata una catastrofe imprevedibile o abbiamo agevolato il Covid19 nella sua… - PaoloX68 : RT @reportrai3: Ad aprile 2020 eravamo in pieno lockdown. Ma è stata una catastrofe imprevedibile o abbiamo agevolato il Covid19 nella sua… - LiberoMagazine_ : Tutto il meglio dei programmi da vedere stasera in TV, Martedì 11 aprile 2023, in chiaro -