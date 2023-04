Profili degli hater chiusi da un giudice, cosa prevede la legge in Germania contro la violenza sui social (Di martedì 11 aprile 2023) Si preannunciano tempi duri per i troll che infestano i social network in Germania. Il ministero della Giustizia tedesco sta lavorando a una legge che se approvata permetterebbe ai tribunali di bloccare gli account di chi si macchia di discorso d’odio minacce e insulti. Contenuti che in Germania sono considerati illeciti e devono essere per legge – la NetzDG – eliminati dalle piattaforme, che cancellano i post o i commenti dove appaiono. Se bloccare o meno un account, invece, è discrezione della moderazione dei social. Il disegno di legge, visionato in esclusiva dall’agenzia stampa tedesca Ard, permetterebbe agli utenti di chiedere a un tribunale che gli account di chi odia o insulta vengano bloccati purché la richiesta rispetti certe condizioni. Quando si potrà ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Si preannunciano tempi duri per i troll che infestano inetwork in. Il ministero della Giustizia tedesco sta lavorando a unache se approvata permetterebbe ai tribunali di bloccare gli account di chi si macchia di discorso d’odio minacce e insulti. Contenuti che insono considerati illeciti e devono essere per– la NetzDG – eliminati dalle piattaforme, che cancellano i post o i commenti dove appaiono. Se bloccare o meno un account, invece, è discrezione della moderazione dei. Il disegno di, visionato in esclusiva dall’agenzia stampa tedesca Ard, permetterebbe agli utenti di chiedere a un tribunale che gli account di chi odia o insulta vengano bloccati purché la richiesta rispetti certe condizioni. Quando si potrà ...

