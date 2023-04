Processo per l’omicidio di Nicola Zeppetelli: udienza rinviata a maggio (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata rinviata l’ udienza dinanzi al Gup del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, per l’ omicidio di Nicola Zeppetelli, 40 anni, di Cervinara, a carico di Alessio Maglione, 31 anni e Giuseppe Moscatiello, 23anni, entrambi di Cervinara. Gli avvocati dei familiari di Zeppetelli, costituitisi parti civili, sono Vittorio Fucci per 5 familiari della vittima e Rolando Iorio per un familiare della vittima. Il Processo è stato fortemente leso nella fase delle indagini a seguito del fatto che la Dda ha avocato a sé le indagini fino ad un mese circa prima dell’ udienza preliminare, per verificare se ci fossero collegamenti con la criminalità organizzata nella vicenda dell’omicidio Zeppetelli e quindi se ci fosse una matrice camorristica. Ritenendo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statal’ udienza dinanzi al Gup del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, per l’ omicidio di, 40 anni, di Cervinara, a carico di Alessio Maglione, 31 anni e Giuseppe Moscatiello, 23anni, entrambi di Cervinara. Gli avvocati dei familiari di, costituitisi parti civili, sono Vittorio Fucci per 5 familiari della vittima e Rolando Iorio per un familiare della vittima. Ilè stato fortemente leso nella fase delle indagini a seguito del fatto che la Dda ha avocato a sé le indagini fino ad un mese circa prima dell’ udienza preliminare, per verificare se ci fossero collegamenti con la criminalità organizzata nella vicenda dele quindi se ci fosse una matrice camorristica. Ritenendo ...

