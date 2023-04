Processo ‘Clan Sparandeo’, impedimento per un imputato: udienza rinviata (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalta l’udienza prevista questa mattina dinanzi al collegio del Tribunale di Benevento per il Processo nei confronti delle nove persone finite a giudizio in merito a un’inchiesta del 2017 eseguita dalla Dda di Napoli sul clan Sparandeo. L’udienza è stata rinviata per l’impedimento di uno degli imputati a comparire per motivi di salute. Il soggetto colpito da malore è Stanislao Musco 46 anni di Benevento, che anche nella scorsa udienza, dopo aver terminato l’interrogato aveva accusato uno svenimento in aula ed era stato trasportato in ospedale. Dall’associazione per delinquere di stampo camorristico all’ipotesi di falso con l’aggravante del metodo mafioso: questi i reati contestati. Imputati nel Processo, oltre a Musco, Corrado Sparandeo, 66 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalta l’prevista questa mattina dinanzi al collegio del Tribunale di Benevento per ilnei confronti delle nove persone finite a giudizio in merito a un’inchiesta del 2017 eseguita dalla Dda di Napoli sul clan Sparandeo. L’è stataper l’di uno degli imputati a comparire per motivi di salute. Il soggetto colpito da malore è Stanislao Musco 46 anni di Benevento, che anche nella scorsa, dopo aver terminato l’interrogato aveva accusato uno svenimento in aula ed era stato trasportato in ospedale. Dall’associazione per delinquere di stampo camorristico all’ipotesi di falso con l’aggravante del metodo mafioso: questi i reati contestati. Imputati nel, oltre a Musco, Corrado Sparandeo, 66 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomoloAmici : RT @antimafia2000: La cittadinanza di Padova: istituzioni diano risalto al processo ''clan dei Casalesi di Eraclea'' - maina_enrica : Processo Spada, Federica Angeli in tribunale contro il clan di Ostia - I... - Primonumero : Camorra a Bojano, si chiude il processo per gli affiliati al clan: 4 condanne per traffico di cocaina ed estorsioni… - TelemiaLaTv : Assolto Caminiti, prescrizione per Consolata Callea Si è concluso con 12 condanne, una assoluzione ed una interven… - antimafia2000 : La cittadinanza di Padova: istituzioni diano risalto al processo ''clan dei Casalesi di Eraclea''… -

L'ex boss Silvano Maritan, condannato per omicidio, ai domiciliari per motivi di salute: e va in bici a fare spese ... dove aveva messo in piedi una ditta edile, aprendo la strada alla penetrazione del clan dei casalesi di Eraclea. Tant'è che il figlio di Celardo si trova imputato proprio nel processo dei casalesi ... Clan Sparandeo. "Crisi emicranica", un imputato non può partecipare all'udienza Benevento . Il processo era in programma questa mattina, ma è slittato al 9 maggio per lo stato di salute di uno ...mese per le nove persone coinvolte nell'indagine della Dda e dei carabinieri sul clan ... Area Interior Le aziende informano : Living Vibes: iGuzzini alla Milano Design Week 2023 Nel 2023 a Italian Echoes si aggiunge la riedizione di Clan , design Harvey. Polsino Polsino nasce ... Nel lavoro con un materiale e un processo industriale innovativi, Ponti segue un istinto chiaro: ... ... dove aveva messo in piedi una ditta edile, aprendo la strada alla penetrazione deldei casalesi di Eraclea. Tant'è che il figlio di Celardo si trova imputato proprio neldei casalesi ...Benevento . Ilera in programma questa mattina, ma è slittato al 9 maggio per lo stato di salute di uno ...mese per le nove persone coinvolte nell'indagine della Dda e dei carabinieri sul...Nel 2023 a Italian Echoes si aggiunge la riedizione di, design Harvey. Polsino Polsino nasce ... Nel lavoro con un materiale e unindustriale innovativi, Ponti segue un istinto chiaro: ... La cittadinanza di Padova: istituzioni diano risalto al processo ''clan ... Antimafia Duemila