Probabili formazioni Benfica-Inter: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno a Benfica-Inter primo atto dei quarti di finale della Champions League 2023. La compagine nerazzurra è pronta per la sfida di questa sera all’Estadio Da Luz di Lisbona per sfidare la temibile squadra biancorossa che ha impressionato nel corso di questa edizione e, negli ottavi di finale, ha sommerso di gol il Brugge. Ci attende un doppio confronto che si giocherà su ogni piano: tattico, atletico e esperienza. Cosa dovremo aspettarci dai due tecnici quindi? Si preferirà la continuità o ci saranno sorprese? Iniziamo dai padroni di casa. Si registra una assenza pesante per il mister lusitano Schmidt, dato che sarà privo dello squalificato Otamendi, leader della difesa. Chi giocherà al suo posto? Favorito Verissimo. Per il resto nessuna novità con Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes a supporto della punta centrale Ramos. mentre Florentino e ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno aprimo atto dei quarti di finale della Champions League 2023. La compagine nerazzurra è pronta per la sfida di questa sera all’Estadio Da Luz di Lisbona per sfidare la temibile squadra biancorossa che ha impressionato nel corso di questa edizione e, negli ottavi di finale, ha sommerso di gol il Brugge. Ci attende un doppio confronto che si giocherà su ogni piano: tattico, atletico e esperienza. Cosa dovremo aspettarci dai due tecnici quindi? Si preferirà la continuità o ci saranno sorprese? Iniziamo dai padroni di casa. Si registra una assenza pesante per il mister lusitano Schmidt, dato che sarà privo dello squalificato Otamendi, leader della difesa. Chi giocherà al suo posto? Favorito Verissimo. Per il resto nessuna novità con Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes a supporto della punta centrale Ramos. mentre Florentino e ...

