Primo Appuntamento 7: episodio 14 coppie e streaming (gallery) (Di martedì 11 aprile 2023) Il quattordicesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini. Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 14 – 11 aprile 2023 Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Mattia e Carlotta, lui 30enne magazziniere e poeta di ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 11 aprile 2023) Il quattordicesimodi2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.2023:14 – 11 aprile 2023 Ad incontrarsi in questosono stati: Mattia e Carlotta, lui 30enne magazziniere e poeta di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soscarletwas : anche io voglio andare a primo appuntamento chissà con chi mi accoppiano allora le mie priorità sono la componente… - kissmelicia48 : RT @Angela60967083: Teneri cuccioli potreste essere il vostro primo appuntamento,il vostro primo bacio o il vostro primo amore,ma volete es… - StaraceEmiliano : @LRDPS @LRDPS ormai si usa poco corteggiare. O te la sbattono in faccia o se la tirano neanche ce l' avessero d'oro… - Moixus1970 : RT @LucaFioretti13: #DiMaria vuole giocare un altro anno in Europa e ha aperto al rinnovo con la #Juventus anche senza Champions ???? Posi… - IoLaGipsy : @CuoreIschitano Dipende. Se c'è attrazione e desiderio, anche subito al primo appuntamento. Non è necessario l'amor… -