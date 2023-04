Previsioni meteo in Italia, ancora pioggia nel weekend (15-16 aprile): ecco dove e le Regioni a rischio (Di martedì 11 aprile 2023) In genere il mese più imprevedibile dal punto di vista meteorologico è da sempre marzo, ma quest’anno a riservare grandi sorprese sembra essere aprile. E nonostante, nei giorni scorsi, si siano presentate diverse perturbazioni che hanno portato abbondanti piogge, grandinate e anche neve a quote piuttosto basse, le sorprese di aprile non sembrano proprio essere finite. In arrivo altre perturbazioni che colpiranno soprattutto centro- sud Sono in arrivo, infatti, altre perturbazioni che interesseranno in particolare le Regioni centrali e meridionali. Già da domani, mercoledì 12 aprile, è previsto un cambio delle condizioni meteo con l’attivo di una perturbazione atlantica che porterà dapprima un intensificarsi delle nuvole fino a temporali. Maltempo che arriverà nel Centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) In genere il mese più imprevedibile dal punto di vistarologico è da sempre marzo, ma quest’anno a riservare grandi sorprese sembra essere. E nonostante, nei giorni scorsi, si siano presentate diverse perturbazioni che hanno portato abbondanti piogge, grandinate e anche neve a quote piuttosto basse, le sorprese dinon sembrano proprio essere finite. In arrivo altre perturbazioni che colpiranno soprattutto centro- sud Sono in arrivo, infatti, altre perturbazioni che interesseranno in particolare lecentrali e meridionali. Già da domani, mercoledì 12, è previsto un cambio delle condizionicon l’attivo di una perturbazione atlantica che porterà dapprima un intensificarsi delle nuvole fino a temporali. Maltempo che arriverà nel Centro ...

