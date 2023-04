Pretty Woman, dopo tanti anni la verità sulla scena che ha sconvolto Julia Roberts (Di martedì 11 aprile 2023) Pretty Woman è uno dei film più iconici e visti della storia del cinema mondiale. C’è però qualcosa che non era ancora stato raccontato e che ha adesso lasciato senza parole tutti. Sin dall’inizio della sua carriera, la Roberts ha saputo conquistare i cuori di milioni di persone che, con i suoi film, hanno sognato e pianto, sperato e sorriso. Insomma, lei è considerata da sempre un’attrice con la A maiuscola, che trasmette emozioni e sentimenti a chi la guarda. Il mondo del cinema internazionale non sarebbe infatti stato lo stesso senza di Julia Roberts, e questo vale anche per i suoi fan, che continuano a guardare incessantemente tutte le pellicole a cui ha preso parte nel corso degli anni. Julia Roberts e il retroscena di ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 11 aprile 2023)è uno dei film più iconici e visti della storia del cinema mondiale. C’è però qualcosa che non era ancora stato raccontato e che ha adesso lasciato senza parole tutti. Sin dall’inizio della sua carriera, laha saputo conquistare i cuori di milioni di persone che, con i suoi film, hanno sognato e pianto, sperato e sorriso. Insomma, lei è considerata da sempre un’attrice con la A maiuscola, che trasmette emozioni e sentimenti a chi la guarda. Il mondo del cinema internazionale non sarebbe infatti stato lo stesso senza di, e questo vale anche per i suoi fan, che continuano a guardare incessantemente tutte le pellicole a cui ha preso parte nel corso deglie il retrodi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudio____sm : RT @Taimueister: Domani replica numero venti e qualcosa di Pretty Woman su rai1, chi lo guarderà per la milionesima volta??? IO - MauryNidielli : @HoaraBorselli Richard Gere merita di essere attaccato per Pretty Woman. Punto. - Taimueister : Domani replica numero venti e qualcosa di Pretty Woman su rai1, chi lo guarderà per la milionesima volta??? IO - swftkss : PRETTY WOMAN SU RAI UNO DOMANI - CIOE_BU : RT @Danilo_Petrelli: @HoaraBorselli E Julia Roberts, colei che ha girato Pretty Woman con Richard Gere, colui che ha provato vergogna nel p… -