Presente anche Victoria | con la quale Nicola pare non abbia un rapporto non così roseo

Il 9 aprile 2022 Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati in Florida, più precisamente a Palm Beach. Questi giorni, quindi, sono stati molto importanti per (tutta!) la famiglia che ha voluto celebrare questo primo anniversario d'amore. Per festeggiare questo importante anniversario i due neo-sposi hanno fatto un piccolo party in famiglia. Erano presenti anche David Beckham e l'ex Posh Spice. Se questo elemento si presuppone che possa essere abbastanza "usuale" per un festeggiamento in famiglia, questo dato non è invece da trascurare nel loro caso.

