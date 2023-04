Premier League | torneo negli Usa per sei squadre la prossima estate

(Di martedì 11 aprile 2023) Nuova trasfertaStati Uniti per seidi, che durante ladaranno vita ad un mini-precampionato. Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Fulham e Newcastle saranno infatti impegnate sulla costa orientale degli Usa: 9 partite tra sabato 22 luglio e domenica 30 lugliostadi di Atlanta (Georgia), Harrison (New Jersey), Orlando (Florida), Philadelphia (Pennsylvania) e Landover (Maryland). “Siamo lieti di portare sei clubStati Uniti a luglio per la primaSummer Series. I nostri club hanno tifosi incredibiliUsa, che seguono con passione le loroper tutta la ...

Il nuovo look di Erling Haaland non è passato inosservato. L'attaccante norvegese, che in questa stagione ha segnato 44 gol in 38 partite con la maglia del Manchester City, tra Premier League, Champions e coppe nazionali, si è presentato nel centro sportivo del suo club con una capigliatura diversa. INGHILTERRA - Esilarante episodio in casa West Ham che ha visto come protagonista Maxwel Cornet, 26enne attaccante ivoriano degli Hammers. Alcuni giocatori del West Ham si sono ritrovati insieme.

Kane elogia Conte: “Grande uomo, sempre coerente. Con lui ottimo rapporto” La Gazzetta dello Sport

Non solo i club di Premier League ma anche il Bayern Monaco ha messo nel mirino Victor Osimhen. Secondo quanto riporta Sky Deutschland i bavaresi sono alla ricerca di un attaccante per l'estate e sono ...Al contrario, la vecchia signora si è potuta considerare fortunata in precedenza, con le buone pescate di Friburgo e Nantes, ma gli è andata decisamente peggio: prima affronterà lo Sporting (che ha ...