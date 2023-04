Prato Sounds on Friday | il programma della XVII° edizione

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 aprile 2023) Venerdì 14 – 21- 28 aprile 5 maggio al Circolo La libertà del 1945 sono previsti quattro appuntamenti musicali a partire dal quartetto Cordocircuito La rassegna “on” arriva quest’anno alla sua XVIIe per la primavera proporrà quattro grandi concerti: apre il 14 aprile il quartetto Cordocircuito, segue il 21 con il quintetto Stevland, per arrivare al 28 con il Trio Morgera e finire in bellezza con il quartetto Carlotta Vettori & CV53 La manifestazione che gode del patrocinio del Comune diè realizzata grazie alla volontà del Presidente del Circolo “La libertà del 1945” Franco Falci, e alla flautista nonché direttrice artistica Carlotta Vettori. “La rassegna è sottotitolata “Ai confini del Jazz” – spiega la direttrice artistica – perché i quattro concerti che la rassegna propone sono ...