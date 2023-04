Povertà, un giovane su 4 è a rischio. Italia quinta in classifica (Di martedì 11 aprile 2023) Quasi il 25% dei giovani Italiani, che hanno un’età tra i 15 e i 29 anni, è a rischio Povertà. In Ue il 6% in stato di grave deprivazione Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Quasi il 25% dei giovanini, che hanno un’età tra i 15 e i 29 anni, è a. In Ue il 6% in stato di grave deprivazione

Eurostat, a rischio povertà un giovane italiano su quattro In base agli ultimi dati diffusi dall' Eurostat su statistiche UE aggiornate al 2021 un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà. In Ue la percentuale scende al 20% circa. Per quel che riguarda la percentuale Ue per l'intera popolazione è del 17%