Povertà energetica, Banco dell'energia e JTI Italia insieme nel progetto "Condomini solidali" per garantire il sostegno a oltre 80 nuclei familiari (Di martedì 11 aprile 2023) Un aiuto concreto a oltre 80 famiglie residenti in 2 Condomini di cohousing della Comunità di Sant'Egidio a Roma, che ospitano anziani in condizioni di vulnerabilità e altri soggetti fragili, attraverso il pagamento delle bollette e la formazione sul risparmio energetico: questo il progetto "Condomini solidali" promosso da Banco dell'energia – la fondazione nata per sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di fragilità economica e sociale con un focus sui bisogni energetici - e la Comunità di Sant'Egidio - che, nella Capitale, ha risposto all'emergenza abitativa, promuovendo una rete di Condomini protetti e cohousing. L'iniziativa, promossa dal Banco ...

Povertà , in Italia un giovane su 4 è a rischio Il rischio è quello che aumentino sensibilmente sia le persone in povertà energetica, impossibilitati a mantenere un livello adeguato di riscaldamento casalingo (l'8,8% delle famiglie italiane nel ... La creazione di una comunità energetica consente di ottenere notevoli risparmi povertà energetica e di ridurre gli impatti ambientali relativi ai consumi. Nonostante l'inesistenza di una normativa ad oggi univoca numerosi aspetti consentono, comunque, di iniziare già ad ... Povertà energetica, Banco dell'energia con Sant'Egidio: nascono a Roma i condomini solidali per oltre 80 famiglie ... infatti, il Lazio è sul podio delle regioni con le maggiori percentuali di appartamenti poco o per nulla riscaldati e, stando ai report dell'OIPE (Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica), l'... Il rischio è quello che aumentino sensibilmente sia le persone in, impossibilitati a mantenere un livello adeguato di riscaldamento casalingo (l'8,8% delle famiglie italiane nel ...e di ridurre gli impatti ambientali relativi ai consumi. Nonostante l'inesistenza di una normativa ad oggi univoca numerosi aspetti consentono, comunque, di iniziare già ad ...... infatti, il Lazio è sul podio delle regioni con le maggiori percentuali di appartamenti poco o per nulla riscaldati e, stando ai report dell'OIPE (Osservatorio Italiano sulla), l'... Comprendere e combattere la povertà energetica: i manuali UE Canale Energia