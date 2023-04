Povertà energetica, Banco dell'energia con Sant'Egidio: nascono a Roma i condomini solidali per oltre 80 famiglie (Di martedì 11 aprile 2023) Un aiuto concreto a oltre 80 famiglie residenti in 2 condomini di cohousing della Comunità di Sant'Egidio a Roma , che ospitano anziani in condizioni di vulnerabilità e altri soggetti fragili , ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Un aiuto concreto a80residenti in 2di cohousinga Comunità di, che ospitano anziani in condizioni di vulnerabilità e altri soggetti fragili , ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... canaleenergia : Il primo dei tre manuali redatti dall’@EPAH_EU riguarda la #diagnosi della #PovertàEnergetica su scala locale. Proc… - atlantidelibri : RT @europaverde_it: ??La povertà energetica colpisce 54 milioni di persone in #UE. ????La Direttiva #CaseGreen punta a rinnovare gli edifici,… - FraMisterfra : RT @europaverde_it: ??La povertà energetica colpisce 54 milioni di persone in #UE. ????La Direttiva #CaseGreen punta a rinnovare gli edifici,… - stefanobersani : RT @europaverde_it: ??La povertà energetica colpisce 54 milioni di persone in #UE. ????La Direttiva #CaseGreen punta a rinnovare gli edifici,… - guglielmoenrico : RT @europaverde_it: ??La povertà energetica colpisce 54 milioni di persone in #UE. ????La Direttiva #CaseGreen punta a rinnovare gli edifici,… -