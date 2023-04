Povera Giuditta | in vendita per costruire uno stadio

(Di martedì 11 aprile 2023) Dopo Luigi Brugnaro è la volta di Renato Boraso. Al centro del dibattito c'è sempre lei, laII di Gustav Klimt. E, soprattutto, la sua. Il dipinto, famoso a livello mondiale, è - a quanto pare - non troppo gelosamente custodito a Ca' Pesaro dove rimane a oggi una delle opere più importanti dell'esposizione permanente del museo. Ma quelle decine di milioni che potrebbe fruttare, fanno gola alle amministrazioni che ultimamente si ritrovano a corto di risorse perimponenti opere pubbliche. Nel dettaglio, parliamo del cosiddetto Bosco dello Sport, un massiccio progetto dal valore di 308 milioni di euro promosso dall'assessore Boraso e che prevede la costruzione di unoe di un’arena in un’area verde. Il tutto, doveva avvenire attraverso fondi pubblici ma, ahi noi, il Pnrr fallace ha ...

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it, gustave klimtdi Klimt. Ogni volta che un'amministrazione veneziana è a corto di soldi ecco che pensano a lei, a questo capolavoro da sogno: 'Vendiamola! Ci ...di Klimt. Ogni volta che un'amministrazione veneziana è a corto di soldi ecco che pensano a lei, a questo capolavoro da sogno: "Vendiamola! Ci si possono raccogliere dai 70 ai 90 ...

Nelle scorse settimane la Commissione europea aveva lasciato trasparire tutto il suo scetticismo sulla richiesta di utilizzare i fondi del Pnrr per i progetti dei nuovi stadi di Firenze e Venezia. Ris ...Povera Giuditta di Klimt. Ogni volta che un’amministrazione veneziana è a corto di soldi ecco che pensano a lei, a questo capolavoro da sogno: «Vendiamola! Ci si possono raccogliere dai 70 ai 90 milio ...