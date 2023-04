Poste Italiane, spunta l’ipotesi Scaroni per la presidenza (Di martedì 11 aprile 2023) Giorgia Meloni va dritta per la sua strada ma Matteo Salvini non la segue. A soli due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste dei nuovi CdA delle grandi partecipate di Stato non c’è ancora un accordo politico all’interno della maggioranza di governo. La premier – come riportato da La Repubblica – ha già L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Giorgia Meloni va dritta per la sua strada ma Matteo Salvini non la segue. A soli due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste dei nuovi CdA delle grandi partecipate di Stato non c’è ancora un accordo politico all’interno della maggioranza di governo. La premier – come riportato da La Repubblica – ha già L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Nuovi CdA delle grandi partecipate di Stato. Per Poste Italiane spunta l’ipotesi #Scaroni alla presidenza… - Riparte_Italia : Ecco i primi uffici Polis di Poste Italiane nel piano per i piccoli Centri | L’iniziativa - infoiteconomia : Conti correnti banche e Poste Italiane: chi ha alzato i costi e chi li ha abbassati per rialzo tassi Bce - TerniLife : Poste Italiane: tutti i vantaggi di “Poste energia” nei 67 uffici postali della Provincia di Terni -… - ServiziAlLavoro : Poste Italiane seleziona nuovi consulenti finanziari nel Lazio e altre Regioni - Lavoro Facile Banca Sella, storico… -