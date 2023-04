Posillipo | trovato cadavere di donna all’interno di un giardino

(Di martedì 11 aprile 2023) Giallo a Napoli, dove, nel quartiere, ildi unasenza documenti è statodi unnell’ex circolo delle poste. E’ di unailrinvenuto dai carabinieri della stazione di Napolidi unin via San Pietro ai due frati 1 (ex circolo delle poste).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Giallo a Posillipo, è di una donna il cadavere trovato nel giardino dell'ex circolo delle poste [di Antonio di Cost… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Posillipo: trovato cadavere nell'ex Circolo delle Poste, è una donna - TgrRaiCampania : Posillipo: trovato cadavere nell'ex Circolo delle Poste, è una donna - rep_napoli : Giallo a Posillipo, è di una donna il cadavere trovato nel giardino dell'ex circolo delle poste [di Antonio di Cost… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Giallo a Posillipo, è di una donna il cadavere trovato nel giardino dell'ex circolo delle poste [di Antonio di Costanzo] ht… -

In mattinata a via San Pietro ai due Frati i carabinieri della stazione di Napolisono intervenuti all'interno di un giardino dell'ex circolo delle Poste per il ...ha mosso il cadavere...SS.' - Cioè: '…che mi hai portato a fare sopra ase non mi vuoi più bene'. Tra ... L'artista hal'amore e la serenità con il noto attore Nino Frassica. I due dopo una ...Il cadavere di un uomo, dell'apparente età di 45/50 anni è statonel quartiere di, a Napoli. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul luogo della scoperta, in via San Pietro ai due Frati. Il cadavere si trovava all'interno di un ...

É di una donna il cadavere trovato a Posillipo, aveva volto coperto ... Fanpage.it

Cadavere donna trovato Posillipo I militari hanno reso noto che è stato possibile constatare che non fosse un uomo solo quando il cadavere è stato spostato e gli è stato tolto il cappuccio della felpa ...È accaduto a Posillipo, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via San Francesco, in un giardino dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Napoli, donna morta in un ...