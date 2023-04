Pontina | incidente mortale | uomo travolto e ucciso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 aprile 2023) Temporaneamente interdetto un tratto della strada statale 148 “”, in direzione Roma, all’altezza del km 75,000 in provincia di Latina. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’investimento di un pedone che è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Foto dir epertorio) su Il Corriere della Città.