(Di martedì 11 aprile 2023). Sono due idell’Eni Spa ritenuti “responsabili del reato diambientale”. Di recente, infatti, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari all’Eni Spa e ai duein questione., il “tesoro” abbandonato alla Selva dei Pini: bungalow chiusi e ridotti a (pericolose) discariche nell’oasi protetta GravediIndagini, del resto, che sono andate avanti per diverso tempo prima di giungere alla conclusione: 1 anno e mezzo, dirette dal Procuratore della Repubblica di Velletri Giancarlo Amato e dal Sostituto Procuratore Ambrogio Cassiani e condotte dai Carabinieri, le quali hanno permesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pomezia, inquinamento irreversibile di terreni a Santa Palomba: indagati due dirigenti Eni - CheGuevaraRoma : RT @MisantropoDiss1: Grosso Inquinamento ambientale dal deposito Eni Refining & Marketing di Santa Palomba di Pomezia ,Roma: indagati due d… - MisantropoDiss1 : Grosso Inquinamento ambientale dal deposito Eni Refining & Marketing di Santa Palomba di Pomezia ,Roma: indagati du… - Vdruz : Pomezia. Inquinamento ambientale dal deposito “ENI”: indagata l’azianda ed alcuni dirigenti - reportdifesa : Carabinieri: inquinamento ambientale dal deposito ENI. Indagata l’Azienda e alcuni dirigenti: POMEZIA (ROMA). Oggi,… -

