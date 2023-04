Politici e social, la formula da sola non basta senza la credibilità (Di martedì 11 aprile 2023) Appena qualche anno fa Luca Morisi, all’epoca saldamente al comando della comunicazione di Matteo Salvini, in un’intervista del maggio 2016 al Corriere della Sera ancorava il successo digitale e social del leader politico al “circolo virtuoso” creato dalla formula TRT”, acronimo che celava il senso della cross-medialità da coltivare tra televisione, rete e territorio. “Gli ambiti si trainano a vicenda. Uno vede Salvini in televisione, scatta la curiosità e va su internet, dove scopre che magari tra pochi giorni è in piazza dalle sue parti”. La dieta social seguita per far crescere i follower e le interazioni degli account di Facebook, di Instagram, di Twitter e poi dal 2019 di TikTok, era quindi dettata dalla opportunità di inseguire contenuti potenzialmente “hype”, a prescindere dalla connotazione politica in senso stretto, o di ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Appena qualche anno fa Luca Morisi, all’epoca saldamente al comando della comunicazione di Matteo Salvini, in un’intervista del maggio 2016 al Corriere della Sera ancorava il successo digitale edel leader politico al “circolo virtuoso” creato dallaTRT”, acronimo che celava il senso della cross-medialità da coltivare tra televisione, rete e territorio. “Gli ambiti si trainano a vicenda. Uno vede Salvini in televisione, scatta la curiosità e va su internet, dove scopre che magari tra pochi giorni è in piazza dalle sue parti”. La dietaseguita per far crescere i follower e le interazioni degli account di Facebook, di Instagram, di Twitter e poi dal 2019 di TikTok, era quindi dettata dalla opportunità di inseguire contenuti potenzialmente “hype”, a prescindere dalla connotazione politica in senso stretto, o di ...

