Polemiche contro Ezio Greggio sull’appello per Enea. La replica: “Non volevo offendere, ma spero la madre ci ripensi” (Di martedì 11 aprile 2023) Ezio Greggio sotto attacco dopo l’appello in cui, rivolgendosi alla mamma del piccolo Enea lasciato in una ‘culla per la vita’ alla Mangiagalli di Milano, la invitava a tornare sui suoi passi perché “merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera”. Le critiche si sono appuntate proprio sull’aggettivo “vera” ritenuto offensivo soprattutto dai genitori adottivi. Valentina Rigano, volontaria dell’associazione ‘Italia Adozioni’, sostiene che l’offerta di aiuto del conduttore televisivo sia “un bel gesto”. “Purtroppo, però, caro Ezio – prosegue – sicuramente per sbadataggine o perché non ti sei mai fermato a pensare davvero al significato di essere genitori, le tue parole sono profondamente sbagliate. La mamma è colei che cresce, che ama, che accoglie. Si diventa madri anche grazie al ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023)sotto attacco dopo l’appello in cui, rivolgendosi alla mamma del piccololasciato in una ‘culla per la vita’ alla Mangiagalli di Milano, la invitava a tornare sui suoi passi perché “merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera”. Le critiche si sono appuntate proprio sull’aggettivo “vera” ritenuto offensivo soprattutto dai genitori adottivi. Valentina Rigano, volontaria dell’associazione ‘Italia Adozioni’, sostiene che l’offerta di aiuto del conduttore televisivo sia “un bel gesto”. “Purtroppo, però, caro– prosegue – sicuramente per sbadataggine o perché non ti sei mai fermato a pensare davvero al significato di essere genitori, le tue parole sono profondamente sbagliate. La mamma è colei che cresce, che ama, che accoglie. Si diventa madri anche grazie al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Coinvolta una minorenne con fragilità ma conta l’etnia del presunto stupratore “africano” (l’unico nero che piace a… - MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - Nicola6140 : Ma tutte queste polemiche per gli appelli alla madre del piccolo #Enea? Ma tutto apposto? Lo capite che quella madr… - ZerbinoRudi : @DAVIDPARENZO Hai scassato la minchia con stè caxxo di polemiche. Che te ne fotte a te se un novax (come lo chiami… - pandre36144829 : @chiccotesta Invece di alimentare le polemiche contro la transizione ecologica, sarebbe bene che in Italia migliora… -