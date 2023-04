POCO C51 | debutta lo smartphone entry-level super economico | i dettagli

(Di martedì 11 aprile 2023) Alcuni giorni fa ha fatto il suo debutto il nuovoC51, il nuovodi fascia economica del produttore cinese che per adesso è stato lanciato solamente sul mercato indiano. Il device è dotato di una scheda tecnica tipica di un telefono dae di una buona durata della batteria. Sappiamo anche che questo dispositivo è il rebrand del Redmi A2+ cui debutto è avvenuto lo scorso mese di marzo. Detto ciò, non ci resta che andare subito a dare un’occhiata alle caratteristiche e specifiche tecniche. IlC51 presenta un display LCD da 6,52 pollici (con risoluzione 1600 x 720 pixel), con luminosità di 400nit e risoluzione HD+. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G36, affiancato a 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1TB tramite lo slot ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tech4D_ : POCO C51 è ufficiale con Android 13 Go e batteria da 5000 mAh - tecnoandroidit : Poco C51 è ufficiale, ecco specifiche e prezzi - - infoitscienza : Poco C51 è arrivato: già lo conosciamo - infoitscienza : Poco C51: ufficiale con Helio G36 e batteria da 5.000 mAh - ITechnotizie : Si chiama Poco C51 e rappresenta la piu' recente offerta economica dell'azienda -

è il nuovo smartphone di fascia bassa di, il sub - brand low cost di Xiaomi . Uno smartphone dalla scheda tecnica da entry level , con caratteristiche pensate per garantire una buona ...è l'ultimo smartphone presentato dalla casa cinese Xiaomi. Il nuovo device della serie C dimonta un display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ . Sotto la scocca troviamo il SoC ......qualche giorno si parlava di un nuovo smartphone economico in quota Xiaomi e le indiscrezioni si sono rivelate esatte visto che il sotto brandha appena lanciato in India l'entry level. ...

POCO C51 è ufficiale sotto i 100 euro. Arriverà anche in Europa Hardware Upgrade

Alcuni giorni fa ha fatto il suo debutto il nuovo POCO C51, il nuovo smartphone di fascia economica del produttore cinese che per adesso è stato lanciato solamente sul mercato indiano. Il device è ...Super tablet 10 pollici Full HD, 10GB RAM, 128GB memoria, LTE e Dual SIM a 129€! 07 APR POCO C51 è ufficiale sotto i 100 euro. Arriverà anche in Europa 07 APR Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: cosa ...